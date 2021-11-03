Türkiye Gazetesi

ABD'de dün düzenlenen yerel seçimler kapsamında başkent Washington DC yakınlarındaki Falls Church şehri şerifini seçmek üzere sandık başına gitti. Bir önceki şerifin Ağustos 2020'de emekli olmasının ardından Falls Church Şerifi olarak görevine başlayan Türk kökenli Metin Çay seçildi. seçimlere tek aday olarak girdi ve kazandı.

20 YILDIR GÖREVDE

Yaklaşık 20 yıldır emniyet teşkilatında yer alan Çay, 2003 yılında Falls Church'te polis olarak çalışmaya başlamıştı. Ekim 2016'da Falls Church Polis Teşkilatında komiser yardımcılığı görevine getirilen Çay, Ağustos 2020'de Falls Church Şerifi Stephen Bittle'ın emekliye ayrılmasının ardından görevi devralmıştı.

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