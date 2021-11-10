Türkiye Gazetesi

Dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan ve ilk bir ay içerisinde 111 milyondan fazla izlenen Güney Kore yapımı dizi Squid Game'in etkisi tüm dünyada sürüyor. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve küresel çapta ses getiren dizinin yayınlanmasının üzerinden daha iki ay bile geçmemişken ikinci sezonu için adımlar atılmaya başlandı.

Squid Game hayranlarını sevindiren haber dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk'tan geldi. Yoğun ilgi gören dizinin ikinci sezonu ile ilgili Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterimde konuşan Dong-hyuk, diziye devam kararı aldıklarını açıkladı.

SQUID GAME İKİNCİ SEZON ÇEKİLECEK

"Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var" diyen Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için henüz erken olduğunu düşündüğünü belirtti. Şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıklayan Dong-hyuk, "Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Dizinin parlayan oyuncusu Jung Ho-Yeon, Instagram'da 23,4 milyon takipçi sayısına ulaştı.

NETFLIX'TE REKOR KIRDI

Güney Kore yapımı 9 bölümlük dizi Squid Game'in ilk sezonu 17 Eylül'de yayınlandı ve Netflix'in açıkladığı verilere göre dizi ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Çok büyük tanıtımlar yapılmadan dizinin bu kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaşması büyük başarı olarak görülüyor.

SQUID GAME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Squid Game dizisi gerilim-drama türünde bir dizidir ve 'hayatta kalma mücadelesi'ni ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce insan bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 45.6 milyar Kore won'u (yaklaşık 40 milyar dolar) ödüle kavuşacağı oyun, herkes için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayanlar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır.

Toplumsal değerleri etkiliyor: İşte Squid Game’in şifreleri Son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Squid Game isimli dizinin, içerdiği şiddet sebebiyle özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiliyor.

Güney Kore'de “Squid Game” isyanı! Güney Kore’de binlerce işçi sendikası işçi haklarının iyileştirilmesi talebin için şehirde protesto yaptı. Çeşitli kostümler giyen protestocular Squid Game karakterler gibi mücadele ettiklerini söyleyerek dizideki gibi giyindi.

Squid Game'e uyarılar peş peşe: Çocuklar diziyi taklit ediyor İngiltere'de öğretmenler, Netflix dizisi Squid Game'den etkilenen çocukların diziyi taklit ederek oyunlar oynamaya başladıkları uyarısında bulundu.