Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki yıldır dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınında dördüncü dalga paniği yaşanıyor. Aşılama kampanyaları, karantina süreçleri ile sosyal mesafe ve maske kurallarına rağmen salgının önüne geçemeyen ülkeler tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya başladı.

Almanya, Hollanda ve Norveç gibi ülkeler vaka sayılarının artmasıyla birçok kısıtlama ve tedbir kararı alırken, Avusturya'da ilan edilen 10 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı. Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek.

VİYANA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana'da cadde ve sokaklar sessizliğe gömülürken, yasak kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağaza ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80 bin arasında kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek, aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi. Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da salgının başlamasından bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, toplam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Avusturya sokakları sessizliğe büründü.

AVRUPA KAPANIYOR

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde kısıtlamalar geri getirildi. Bu ülkelerin başında gelen Hollanda'da geçici hükümet, 2 Kasım'da maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Covid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.

Kısmı kapanma sürecindeki önlemlere göre profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak, evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise aşısızlara yeni kısıtlama kararları alındı. Koronavirüs aşısı olmayan kişiler restoranlara, sinemalara, tiyatrolara, müzelere, spor salonlarına veya konser salonlarına giremeyecek.

Norveç'te 25 Eylül'de salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla vaka sayısı arttı. Buna bağlı olarak Norveç hükümeti, artış nedeniyle yeni tedbirler alınacağını açıkladı. Aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmaları ve haftada iki kez test yaptırmaları istenecek. İsveç'in 6 bölgesinden gelenlere de karantina uygulaması başlatıldı.

Avusturya’da sokağa çıkma yasağı protesto edildi! Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 35 bin kişi, ülke genelinde pazartesi günüden itibaren uygulanacak sokağa çıkma yasağının da aralarında bulunduğu Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Hollanda'da alınan kısıtlama kararları halkı sokağa döktü: Araçlar ateşe verildi Hollanda’nın Rotterdam kentinde koronavirüse karşı alınan kısıtlama planları üzerine halk sokağa döküldü. Sokağa çıkan binlerce protestocu, arabaları ateşe verirken, sokaklar adeta savaş alanına döndü. Protestolar da 7 kişi yaralandı, 20 kişi de gözaltına alındı. Kent genelinde acil durum ilan edildi.

Almanya’da aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması geliyor Avusturya'dan sonra Almanya’da da aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirmeyi planlıyor.