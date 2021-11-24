Türkiye Gazetesi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için aday olacağını söyledi. Ardından 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonunun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir yetkili, bu durumu değerlendirdi. Yetkili "Libya yargısı, Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusunu reddetti" dedi.

Öte yandan, Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.



'Seyfulislam Kaddafi Libya'da siyasete girebilir' Libya'da Kaddafi ailesinin avukatı Halid ez-Zeydi, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın diğer Libyalılar gibi siyasete girmek için tüm siyasi, kanuni ve medeni haklara sahip olduğunu belirtti.



Uluslararası Ceza Mahkemesi Seyfülislam Kaddafi'yi istedi Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Libya'dan Seyfülislam Kaddafi'yi teslim etmesini istedi.