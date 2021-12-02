Türkiye Gazetesi

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısından Rusya'ya sert uyarılar geldi. Önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ardından da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg benzer açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerî yığınağına değinen Stoltenberg "Az önce NATO Dışişleri Bakanları arasında çok iyi ve anlamlı bir oturum gerçekleştirdik. Bakanlar başlıca üç konuyu ele aldı. Bunlar; Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askerî yığınağı, Belarus'taki rejimin eylemleri ve silahların kontrolünde NATO'nun lider rolü oldu" dedi.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Ukrayna konusunda Rusya’nın politikalarının ele alındığını belirten Stoltenberg "Ukrayna ve çevresindeki durum, değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. Rusya'nın niyeti konusunda kesinlik yok. Önemli ve olağandışı bir kuvvet yoğunluğu görüyoruz. Rusya'nın daha önce Ukrayna'ya ve diğer komşularına karşı güç kullandığını biliyoruz. Rusya'yı daha fazla saldırgan eylemden caydırma amacımızda birlik hâlindeyiz. Rusya'yı şeffaf olmaya, gerilimi azaltmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır ve Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olur. Bakanlar, NATO'nun kararlılığı konusunda herhangi bir yanlış anlama veya yanlış hesaplama olmaması gerektiği konusunda netti. Tüm müttefikleri savunmak ve korumak için bir aradayız" şeklinde konuştu.

Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" dedi

TÜM PLANLAR HAZIR

"Durumu aktif olarak değerlendirmeye devam edeceğiz ve gerekli tüm planların hazır olduğundan emin olacağız" diyen Stoltenberg "Aynı zamanda ortağımız Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğimizi sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı. Stoltenberg "Ukrayna'yı Rusya'nın devam eden provokasyonlarına karşı ölçülü tepkisinden dolayı takdir ediyoruz" diyerek mevcut gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için hem Ukrayna hem de Gürcistanlı yetkililerle bir araya geleceklerini kaydetti.

TELEFONDA GÖRÜŞECEKLER

Riga'dan gelen sert ifadelerin ardından Moskova'dan iki sürpriz açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde ilerlediğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor. Türkiye’nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da bu görüşmede ele alınacağını düşünüyorum" dedi.

Lavrov'un ardından ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgede barışın sağlanması için Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapabileceğine yönelik açıklamalarına değinen Peskov “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve uluslararası konularda, birçok açıdan önemli bir nüfuza sahip. Eğer Sayın Erdoğan, bu nüfuzu Kiev üzerinde Minsk anlaşmalarının, Paris’te varılan anlaşmaların uygulanması yönünde kullanabilirse, Rusya bunu memnuniyetle karşılar" dedi.

Peskov, bununla birlikte Rusya’nın Ukrayna krizinde taraflardan biri olmadığını savunarak, Ukrayna’daki çatışmaların bir iç savaş olduğunu öne sürdü.

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