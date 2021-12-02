Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına verdiği röportajda, 3 Kasım’daki seçimlerin hileyle çalındığı iddialarını bir kez daha tekrarlayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“6 OCAK BİR PROTESTOYDU”

Seçimden 3 gün sonra Kongre önünde miting düzenlemesinin bir hata olup olmadığı sorulan Trump, "Bir ayaklanma varsa 3 Kasım'da, seçim günü gerçekleşti ve öncesi ve sonrasında oldu. Bana göre ayaklanma buydu ve 6 Ocak bir protestoydu." dedi.

SEÇİME HİLE KARIŞTIRILDI İDDİASI

"Ne yazık ki bazı kötü şeyler olduğunu" kaydeden Trump, kendisinin 10 bin ulusal muhafızın hatta ordunun görevlendirilmesini istediğini öne sürerek "Çünkü kalabalığın çok büyük olacağını biliyordum çünkü seçime hile karıştırılması üzerine oluşan öfkeden haberdardım ve bunu herkesten daha iyi anladım." diye konuştu.

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