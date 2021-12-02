Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformlarından YouTube'da 1.2 milyon aboneye sahip olan Tor Eckhoff, 57. yaş gününde küvetin içinde alnına 57 yazılı bir şekilde video çekti. Tor, takipçilerine ''Ölmedim, 57 yaşındayım'' diyerek mesaj verdi. Videoyu takipçileriyle paylaştıktan sonra Jakobs Barajı'na buz pateni yapmaya giden YouTube fenomeni, barajda feci şekilde hayatını kaybetti.

BUZ PATENİ YAPARKEN GÖLE DÜŞTÜ

Tor Eckhoff, buz pateni yaptığı esnada buz çöktü ve suya düştü. Tor, kendi başına uzun bir süre suyun içinden çıkamadı. Dalgıçlar, youtuber'ı kurtarmak için daldı ve Tor acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye bilinci kapalı bir şekilde getirilen Tor, 24 saat sonra Ullecal Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tor'un yakın arkadaşı Tove Skjerven, sosyal medyadan bir veda yazısı paylaştı ve şunları yazdı:

"Pek çok yaptığın gibi bu kez kalkamadın. Seni hayata döndürmek için her şeyi yapıtlar. Son anında yanındaydım. Her şey için teşekkürler Tor.''

Youtuber Orkun Işıtmak’ın son videosuna tepkiler üst üste geldi: Sosyal medyada gündem oldu Youtube fenomeni Orkut Işıtmak, kanalında yayınladığı son video ile gündem oldu. Bir günlüğüne öğretmen olan Işıtmak’ın videosunda, çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Youtube fenomeni, açıklamada bulunarak ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını söyledi.

Günlerdir aranan Youtuber cinayete kurban gitmiş ABD'de kiraladığı karavan ile milli parkları gezerken kaybolan ünlü Youtuber Gabby Petito'nun cinayete kurban gittiği öğrenildi. Gabby'nin kaybolmasının ardından birlikte seyehat ettikleri ve cinayetin baş şüphelisi olarak değerlendirilen nişanlısının da kayıplara karıştığı belirtildi.

Gençler en çok Youtuber ve gamer olmak istiyor Doritos, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo iş birliğiyle hayata geçirilen “#bicesaret” kampanyası meyvelerini vermeye başladı. 2019 yılında başlayan ve bu yıl devam eden projeye büyük ilgi gösteren gençler şimdiye kadar kitlesel fonlama platformu Fongogo’ya 600’ün üzerinde proje gönderdi.