Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 12.31'de, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 50 kilometre derinlikteki deprem, başkent Tokyo ile Toçigi, Çiba, Gunma, Saitama eyaletlerinde hissedildi. JMA, depremin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.
Jeoloji uzmanı 'bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem bekliyoruz
Türkiye'nin birçok bölgesinde son zamanlarda meydana gelen depremler endişeye sebep olurken, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Kale ilçesi ve çevresinde olası bir deprem riskiyle karşı karşıya olabileceklerini belirterek uyarılarda bulundu.
Peru'daki 7.3'lük depremde yüzlerce ev hasar gördü Peru’nun kuzeyinde meydana gelen 7.3 büyüklüğünde depremde yüzlerce evin zarar gördüğü tespit edildi.