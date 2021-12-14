Türkiye Gazetesi

Bill Gates’in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık tahminin haklı çıkması sonrasında, yaptığı açıklamalar ile yine gündem oluyor. Gates 2015 yılında yaptığı açıklamada dünyanın salgın hastalıklara karşı hazır olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuş, salgın hastalık konusunda zayıf olunduğunun altını çizmişti. Bu durumu nükleer silahlara daha çok yatırım yapıldığının fakat salgın hastalık durumunda yatırım yapılmadığı için böyle bir tehlikede zayıf kalacağını vurgulamıştı.





Gates, insanların evde kendi kendilerine iyi bir sağlık teşhisi yapabileceğini öngörüyor.

Bill Gates kişisel bloğunda 2022 yılına dair öngörülerde bulundu ve 2021 yılının gerçekten zor bir yıl olduğunu 2022’nin daha iyi geçmesi dileklerinde bulundu.



Bill Gates pandeminin bitişi için tarih verdi Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten Omicron çıkışı geldi. Gates dünyanın merakla beklediği kritik tarihi de açıkladı.

Gates, Alzheimer, covid, metaverse konularında açıklamalar yaptı.

1- COVID-19'UN EN KÖTÜSÜ 2022’DE ATLATILMIŞ OLACAK



Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de atlatılacağına inanıyor ve bu konuda görüşlerini kendi bloğunda yazdığı yazıda böyle ifade etti:

'Delta varyantı ve aşı edinmelerle ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiş, insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almışım. Yine de sonun göründüğünden umutluyum. Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum.'

2- METAVERSE İÇİNDE TOPLANTI YAPMAK YAYGINLAŞACAK



Bill Gates, öngörülerinde Metaverse’ün toplantı yapma şeklimizi dönüştüreceğine inandığının belirtti ve Gates şu ifadeleri kullandı:



'Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının, ızgara şeklinde dizilmiş 2 boyutlu kamera görüntülerinden, 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladılar ve bu da çoğu kişiye nasıl görüneceğine dair ilk görüşlerini verdi.'

'Buradaki fikir, avatarınızı kullanarak yapacağınız sanal toplantıların insanlarla gerçek bir odada olma hissini vermesidir' diyen Gates, 'Bunu yapmak için ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalayacak VR gözlüklerine ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi.) Microsoft gelecek yıl, mevcut sistemle 2 boyutlu bir avatarı canlandırmak için web kameranızı kullanan bir geçici sürümü piyasaya sürmeyi planlıyor' ifadelerini kullandı.

3- İNSANLAR EVDE KENDİLERİNE SAĞLIK TEŞHİSİ YAPACAK



Gates, insanların evde kendi kendilerine iyi bir sağlık teşhisi yapabileceğini öngörüyor ve bunu şu cümlelerle ifade ediyor:

'Şu anda, yıllık fizik muayenenizin zamanı geldiğinde, muhtemelen hayati ölçümleriniz ve kanınızı aldırmak için doktorunuzun muayenehanesine gitmeniz gerekiyor' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;



'Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde, belki yerel eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Ya başka bir şehre taşınmış olsanız bile sevdiğiniz hekimini görmeye devam edebilseydiniz?'

'Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar. Sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceklerini merakla bekliyorum' diyen Gates, 'Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken bazı regülasyon engelleri de var. Bazı yerlerin kanunları, lisanslamanın şu anki işleyişinden dolayı uzaktan hastaları görmeyi zor kılıyor' dedi.

4- ALZHEIMER TEŞHİSİ



Gates'e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu alanda büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı;



'Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır'

5- 2022 YENİ NORMALİN YENİ VERSİYONU OLACAK



Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok izleri kalsa bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor.

'2022’nin çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl olacağını düşünüyorum' diyen Gates sözlerine şöyle devam ediyor:



Bill Gates ilk nükleer santralini kuruyor Microsoft’un sahibi Bill Gates, nükleer enerji firması TerraPower tarafından ilk nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor.



'Benim için bu, Kovid vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum.

YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)'



Bill Gates geçmişte yaptıkları tahminleriyle oldukça konuşulmuş bir isim tahminleri doğru çıktığı kadar elbette yanıldığı tahminlerde bulunuyor.





