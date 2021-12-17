Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kentucky, Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri ve Mississippi eyaletlerini 10 Aralık'ta hortum vurdu. Hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetti. Afette yaklaşık 15 bin yapı zarar gördü.

BIDEN'DAN YARDIM SÖZÜ

ABD Başkanı Joe Biden, ilk 30 gün boyunca Kentucky'de barınma, enkazın temizlenmesi gibi bütün yardımların federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verdi. Sigorta şirketleri ise hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulacağı yönünde tahmin yürüttü.

Yıkıntıların arasında sanat: Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı ABD’de meydana gelen hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyanosunun başına geçip müzik çaldı.

Biden, hortumun vurduğu bölgede felaketzedelerle buluştu ABD Başkanı Joe Biden hortum felaketinin vurduğu Kentucky eyaletini ziyaret etti.