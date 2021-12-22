Bill Gates Twitter hesabı üzerinden omicron varyantına ilişkin açıklamalar yaptı. Gates pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık tahminin haklı çıkması sebebiyle salgına ilişkin tahminleri yine gündem oluyor.
Gates 2015 yılında yaptığı açıklamada dünyanın salgın hastalıklara karşı hazır olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuş, salgın hastalık konusunda zayıf olunduğunun altını çizmişti.
Bu durumu nükleer silahlara daha çok yatırım yapıldığının fakat salgın hastalık durumunda yatırım yapılmadığı için böyle bir tehlikede zayıf kalacağını vurgulamıştı.
Bill Gates'ten 2022 öngörüleri Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in 2015 yılında Gates, "Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadelerini kullanmıştı. Gates’in 2020 pandemiden 5 yıl önce yaptığı bu açıklama çok konuşulmuştu. Gates 2022 yılına dairde öngörülerde bulundu.
Daha önce salgınla ilgili uyarıda bulunan Bill Gates'ten varyant ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi.
Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates'ten yeni açıklamalar geldi.
MART AYINI İŞARET ETTİ
Gates, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gates, zorlu birkaç ay için hazır olduğunu ve tatil planlarını iptal ettiğini söyledi. Pandeminin en kötü kısmına giriyor olabilir diyen Gates, Omicron varyantının mart ayına kadar sona ereceğine inandığını belirtti.
'Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz' diyen Gates, Omicron'un çok hızlı yayıldığı için mevcut pandemi dalgasının gelecek yılın Mart ayına kadar sona ereceğine inandığını söyledi.
Bill Gates pandeminin bitişi için tarih verdi Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten Omicron çıkışı geldi. Gates dünyanın merakla beklediği kritik tarihi de açıkladı.
Gates 'Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum' ifadesine yer verdi.
'Omicron tarihteki tüm virüslerden daha hızlı yayılıyor. Yakında dünyanın her ülkesinde olacak' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;
MASKE VE TAKVİYE DOZ ÖNERİSİ
'En önemli soru Omicron'un sizi ne kadar hasta ettiği. Daha fazlasını öğrenene kadar onu ciddiye almalıyız. Delta'nın yarısı kadar bile şiddetli olsa çok bulaşıcı olduğu için şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalgaya neden olabilir.'
Gates, Maske takmak ve takvize doz aşı önerilerinde de bulundu.
Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması! Mart ayına işaret etti
Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılıyor. Salgının ne kadar süreceğine ilişkin çeşitli tahminler olsa da Bill Gates'in pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık uyarısı tahmininin doğru çıkmasının ardından, yaptığı açıklamalar gündem oluyor. Gates yeni varyantın bitiş süresi ile ilgili Mart ayına işaret ettii.
Bill Gates Twitter hesabı üzerinden omicron varyantına ilişkin açıklamalar yaptı. Gates pandeminin 5 yıl öncesinde yaptığı bulaşıcı hastalık tahminin haklı çıkması sebebiyle salgına ilişkin tahminleri yine gündem oluyor.
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