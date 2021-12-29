Türkiye Gazetesi

Toronto’da Çocuk Hastanesi’ndeki araştırmacılar, ekran üzerinde eğitim görmekle akıl sağlığı arasında doğrudan bağlantı olduğunu ifade ettiler.

Araştırmacılar JAMA Network Open’da yayımlanan raporlarında şu ifadeleri kullandılar: “Covid-19 salgını çocukların günlük rutinlerinde büyük değişikliklere yol açtı. Okulların kapanmasının yanı sıra sosyal mesafe ve izolasyon çocukları çok etkiledi. Online eğitimin yanı sıra çocukların ekran başında geçirdikleri süre büyük ölçüde arttı. Onlar daha çok televizyon seyrettiler, bilgisayar oyunları oynadılar ve görüntülü sohbetler ettiler. Bu da 2-4 yaş arasındaki çocuklarda davranış bozuklukları ve hiperaktiviteye, ortalama 11 yaşındakilerde de depresyon, anksiyete ve dikkat bozukluğuna yol açtı.”

Araştırma, ortalama 6 yaştaki kızlı erkekli 2.026 kişi üzerinde yapıldı.

Ordu’da bir fen lisesi, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıfları, korona virüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçti.

Covid-19 vakası görülen sınıfta uzaktan eğitime geçildi ​Sivas'taki Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesinde bir sınıfta üç öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine tüm sınıf öğrencileri 14 gün süre ile uzaktan eğitime geçti.