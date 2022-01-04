Türkiye Gazetesi

İngiltere, İtalya derken bir korona vaka rekoru Fransa'dan geldi. Ülkede son 24 saatte 271 bin 686 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Böylelikle vaka sayında rekor seviyeye ulaşıldı. Son verilere göre toplam vaka sayısı 10 milyon 589 bin 505'e yükseldi.

351 KİŞİ ÖLDÜ

Bir günde can kaybı ise 351 kişi olarak açıklandı. Ülkede koronadan ölenlerin toplam sayısı 124 bin 563'e ulaştı. Bu arada, 3 bin 665'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 186 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

"HASTANELER ZOR DURUMA DÜŞECEK"

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, Meclis’te yaptığı konuşmada, ocak ayında hastanelerin zor durumda olacağını söyledi.

ÜLKENİN %78 AŞILANDI

Öte yandan, ülkede toplam 125 milyon 507 bin 76 doz aşı yapıldı. 53 milyon 3 bin 727 kişiye 1. doz, 25 milyon 544 bin 63 kişiye ise 3. doz aşı uygulandı. En 1 doz aşı uygulananların oranı 78.6, ikinci doz uygulananların oranı yüzde ise 77 olarak açıklandı.

İngiltere yine rekor kırdı! 218 bin kişi korona oldu İngiltere'de günlük vakalar pandeminin başından bu yana ilk defa 200 bini aştı. Ülkede vaka rekoru kırılmasına rağmen yeni tedbirler alınmayacak.

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi İsrail'de omicron salgını giderek etkisini artırıyor, ülkede son 24 saatte 10 bin 644 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Fransa'da senenin son gününde vaka rekoru kırıldı Fransa’da senenin son gününde 232 bin 200 yeni vaka tespit edilerek günlük vaka sayısında rekor kırıldı.