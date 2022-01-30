Türkiye Gazetesi

Ukrayna krizi her geçen gün daha büyüyor. Bu sebeple, Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nde zorunlu görevi olmayan personelini çekme kararı aldı.

Konuyla ilgili Kanada Küresel İşler Departmanından yapılan açıklamada "Önceliğimiz vatandaşlarımızın emniyeti ve güvenliği. Büyükelçilik açık kalmaya devam edecek. Kalan yetkililer konsolosluk hizmeti sağlayacak. Bütün Kanadalılar, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünsün" denildi.

Öte yandan, Departman 25 Ocak'ta da şu bildiriyi yapmıştı: Ukrayna ve çevresinde devam eden Rus askeri yığınağı ve istikrarı bozucu faaliyetler nedeniyle, Kanada Büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak geri çekme kararı aldık. Kanada ve Kiev'deki Ukrayna Büyükelçiliğindeki yetkililer durumu yakından izlemeye devam edecek.

NATO'dan açıklama: Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamıyoruz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna’ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya girecek kadar askeri yığınak yaptığını söyledi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin önceliği bölgede tansiyonu düşürmek Hem Moskova hem de Kiev ile iyi ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle bir araya gelerek bölgedeki gerilimi düşürecek.