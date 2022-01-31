Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde Boris Johnson, 20 Mayıs 2020'de Londra’daki Başbakanlık Konutu bahçesinde doğum günü partisi düzenledi. Bunun ardından konutta 16 parti daha yapıldığı ortaya çıktı. Bu olay, ülkede “Partygate” (Parti kapısı) skandalı olarak adlandırıldı.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray, bu skandalla ilgili 12 sayfalık bir rapor hazırladı. Gray'in bugün yayımlanan raporunda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği belirtildi.

"İNSANLARIN DUYDUĞU ÖFKEYİ ANLIYORUM"

Başbakan Johnson, rapor sonrası Avam Kamarası'nda açıklamalarda bulundu. Johnson, salgında insanlardan fedakarlık yapmalarını istediklerini ve bu yüzden kendisine duyulan öfkeyi anladığını ifade ederek "Doğru yapmadığımız şeyler için özür dilerim" dedi.

"ÖZÜR DİLEMEK YETERLİ DEĞİL"

Af dilemenin yeterli olmadığını belirten Boris Johnson, hükümetin görevine devam edebilmesi için Başbakanlık’ta değişiklikler yapacağını aktardı. Kamu hizmeti davranış kurallarını gözden geçirme zamanının geldiğini vurgulayan Johnson, önümüzdeki günlerde hükümetin işleyişini ve Başbakanlık ile parlamento arasındaki bağlantıyı iyileştirme sözü vererek "Anladım ve düzelteceğim" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN HERKESİ APTAL YERİNE KOYDU"

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise söz konusu raporu hazırlayan Gray’i profesyonelliğinden dolayı tebrik etti. İnsanların Covid-19 kısıtlamalarına uyarak hayat kurtardıklarını, kendileriyle ve ülkeleriyle gurur duymaları gerektiğini ifade eden Starmer "Başbakan hepimizi aptal yerine koydu” dedi.

"İNSANLAR ÇOCUĞUNU GÖMERKEN O PARTİ VERİYORDU"

Eski Başbakan Theresa May da "Ya (Boris Johnson) kuralları okumadı ya ne anlama geldiğini anlamadı" değerlendirmesinde bulundu. Liberal Demokratların lideri Sir Ed Davey "Birçok insan çocuğunu koronadan kaybetti ve tek başına gömemk zorunda kaldı. Bu arada 10 numara (Boris Johnson) parti verdi" dedi.

POLİS, 300'DEN FAZLA FOTOĞRAFI İNCELEMEYE ALDI

Öte yandan, Londra Metropolitan Polisi’ne söz konusu partilerle ilgili 300’den fazla fotoğraf ve 500 adet belge verildiği ifade edildi. Soruşturmanın ardından Covid-19 kısıtlamalarını makul bir mazeret olmaksızın ihlal edenlere para cezası kesilecek.

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