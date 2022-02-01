Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Öğretim görevlisi olarak çalıştığı Kâbil’de yer alan ABD Üniversitesi’nden 6 Ağustos 2016 tarihinde kaçırılan Avustralyalı Timothy Weeks 3,5 yıl Taliban’ın elinde tutsak kaldı. Başından geçenleri dünyada yankı uyandıran Timothy Weeks esaretinin 17. ayında İslam’la şereflendi ve Müslüman oldu. Kendisine ‘Cebrail Omar’ olarak hitap etmemizi isteyerek yaşadıklarını gazetemize şöyle anlattı: Rutubetli zindanlar, fare, sivrisinek ve benzeri hayvanların ısırığı ile günler geçiyordu. Her yanımız yara bere içerisindeydi. Bir tükeniş yaşıyorduk. Bu süreçte özellikle İngilizce Kur’ân ve tefsiri ile Hazreti Muhammed’in sözlerinin olduğu kitaplar olmak üzere birçok eseri okuma imkânım oldu. 48 yaşımda iken kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. İlk iş olarak abdest almayı ve namaz kılmayı öğrendim. Önceleri Taliban’ın bu duruma sevineceğini düşünmüştüm. Bilakis bana inanmadılar. Kurtuluş amaçlı bir taktik olduğunu düşündüler. Bırakıldığım son ana kadar da inanmadılar. Bir gün başımızdaki gardiyanlara Resulullah’ın esirlere iyi davranın emrini hatırlattım. Beni bir güzel dövüp İslam’ı kendi çıkarlarım için kullanamayacağımı söylediler. Taliban mensupları inanmasa da kendi iç dünyamda hiçbir tereddüt taşımıyordum ve hem Allah’a hem kendime hem de dış dünyaya karşı hiç olmadığım kadar samimi idim. Şayet şu an geçmişe dönebilsem ve o kaçırılma anını yeniden yaşasam aldığım bu ödül sebebi ile aynı şeyleri yaşamak pahasına tereddüt etmem.

DELİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR!

Serbest bırakıldıktan sonra ağır sağlık ıkıntıları yaşayan Cebrail Omar 17 defa ameliyat geçirdi. Kanser teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi gördü. Cebrail Omar bu zor bir zorlu süreci atlatmasında da inancının büyük faydası olduğunu söylüyor. Yakın çevresinden birçok kişi onun delirdiğini düşünüyor. Bu sebeple bütün ilişkilerini kesip ondan uzaklaşmış durumda... Şu an daha çok Afgan ve Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda geldiği İstanbul’da gördüğü güzelliklere hayran kaldığını aktaran mühtedi isim “Türk kardeşlerimden tek isteğim mültecilere iyi davranın ve onları anlamaya çalışın” diyor. Cebrail Omar, bekâr olmasına rağmen iki Afgan çocuğu evlatlık aldı. Onlardan birisi de Türkiye’de eğitim görüyor.

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