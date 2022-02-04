Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin de konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini de değerlendirdi. Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı" dedi.

"PUTİN HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini belirten Peskov şunları söyledi: "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

Peskov ayrıca, Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

"NORMANDİYA FORMATI İÇİN ANLAŞMALARIN UYGULANMASI GEREKİYOR"

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi. Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN GÜVENLİKLE İLGİLİ CEVAPLARI BASINA SIZDIRMASI İMKANSIZ"

ABD'nin Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu olumsuz karşıladıklarını belirtti. Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: PUTİN VE ZELENSKİ'Yİ BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna krizi için de dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, "Türkiye iki lideri bir araya getirebilecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Davetimizle ilgili Sayın Putin'in Çin'den döndükten sonra Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği yönünde olumlu bir dönüş oldu. Şimdi tarihi kararlaştıracağız. Sonra da Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi üst düzeyde bir araya getirmek üzere inşallah bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenski'yle olan mutabakatımız bu istikamette. Bunu alt düzeylere indirmeden inşallah üst düzeyde gerçekleştirebilirsek, buradan alacağımız neticenin bölgede yeni bir oluşuma fırsat vereceğine inanıyorum. Zelenski'yle olan görüşmede bende bu umut doğdu. İnşallah sonu da hayır olur."

Ukrayna Savunma Bakanı, Erdoğan'ın ziyaretinden kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar” Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD tarafından Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etme planı üzerinde propaganda amaçlı bir görüntü hazırlayacağı yönündeki suçlamaları cevap verdi. Lavrov Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar” dedi.

Rusya ile Almanya arasında medya savaşı: Yasaklar peş peşe geldi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bölgeden açıklamalar üst üste gelirken, Rusya ve Almanya krizi patlak verdi. Almanya, Rus RT’nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamıştı. Alınan kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin ülkedeki yayınlarının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada DW’nin Rusya ofisinin kapatılmasına karar verildi.

Erdoğan'dan Rusya Ukrayna gerginliğine dikkat çeken çıkış: Avrupa'da bu işi çözecek lider kalmadı Ukrayna’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle birlikte söyleşi gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile askeri, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, öne adımların atılacağının mesajını verdi. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasındaki yaşanan krizde Ukrayna’nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha vurguladı.

NATO: Rusya son iki günde Belarus'a ciddi ölçüde askeri güç gönderdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısının 100 bini aştığını, son iki günde de Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini söyledi.