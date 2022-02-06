Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin koronavirüs testini pozitif çıktığını duyurmasından sonra pek çok parti lideri ve dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde dileklerinde bulundu. Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum." diye yazdı. Erdoğan, Miçotakis'e paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANIT VERDİ

Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum." diye yazdı. Erdoğan, Miçotakis'e paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

YUNAN BASININDA DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasındaki diyalog Yunan basınında da yer aldı.

Yunan gazetesi Kathimerini, Başbakan Miçotakis’in Erdoğan’a ve eşine geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve Erdoğan’ın da mesaja teşekkür ederek karşılık verdiği ifadesi yer aldı.

