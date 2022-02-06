Türkiye Gazetesi

İngiliz gazetesi Mirror’ın haberine göre,İngiltere Ukrayna’ya 100’ü aşkın özel kuvvet personeli gönderdi. Gönderilen güçlerin Ukrayna’lı askerlere eğitim vereceği ifade edildi.

Mirror’a bilgi aktaran kaynakları, “İngiltere özel kuvvetleri, Ukraynalı askerlere yardımcı olmak için bölgeye konuşlandırıldı. Özel kuvvet personelinin Ukraynalı güçler için yararlı olacak bir dizi becerisi mevcut” dedi.

Gçnderilen özel kuvvet personelinin Rusya-Ukrayna arasındaki sınırda yaşanan gerilimle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.