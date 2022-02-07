Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Türkiye’nin yerli ve milli İHA ve SİHA’larını yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle Yunan basınında çıkan haberlerde, Atina’nın Türk İHA’larını yakından takip ettikleri ve endişe duydukları belirtildi.

İSRAİL ZİYARETİ

Yunan To Vima gazetesinde çıkan haberde, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos’un 20 Ocak’ta gerçekleştirdiği İsrail ziyaretinde, İsrail tarafından imal edilen "anti-dron teknolojisi" ürünlerine ağırlık verdiğini ileri sürdü.

Yunan basını: Atina, Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında.

TÜRK İHA VE SİHA’LARA KARŞI ÇÖZÜM ARIYORLAR

To Vima haberinde, Türkiye’nin İHA ve SİHA’larıyla Yunanistan’a karşı üstünlük kurduğu ve Atina yönetiminin buna bir çözüm arayışında olduğu belirtildi.

Yunan hükümetinin çözüm aşamasında ise İHA satın alımından çok, Türk İHA ve SİHA'larına karşı ileri teknoloji ürünü cihazlara sahip olunmasına öncelik verdiği söylendi. Yapılan haberde, "Yunan Dışişleri Bakanlığı da Almanya'ya, Türk İHA'larının imalatında kullanılan bazı parçaların satışını durdurması için baskı yapmayı planlıyor" denildi.