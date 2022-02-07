Türkiye Gazetesi

Avustralya orman yangınları ile mücadele ediyor. Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin güneyinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Ülkenin Batı Avustralya eyaletinde devam eden orman yangınlarında 60 bin hektar alan küle döndü.



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