İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" dedi.
İngiltere Başbakanı’ndan Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklama
10.02.2022 - 13:48 | Son Güncelleme: 10.02.2022 - 13:51
Türkiye Gazetesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,Ukrayna,İngiltere,Boris Johnson,
823659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/823659.aspx
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