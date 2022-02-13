Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

"SALDIRILARA SÜRATLE KARŞILIK VERİLECEK"

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde cevap vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

“DİPLOMASİ VE CAYDIRICILIK” ÜZERİNDE ANLAŞTILAR

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık” üzerinde anlaştıkları aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Bıden dün Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İki liderin dünkü görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilmiş, işgalin büyümesi halinde "ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde cevap verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denilmişti.

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