Türkiye Gazetesi

Almanya'nın kuzeyinde etkili olan “Ylenia” fırtınası nedeniyle Hamburg kentinde seyir halinde olan feribotun camları patladı. Söz konusu dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

YOLCULAR PANİKLE KAÇIŞTI

Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı. Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililer, kazadan yolcuların yara almadan kurtulduğu ve feribotta da ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de askıya alındı.

Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı Almanya'da iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Almanya’yı “Nadia” vurdu! Hamburg’da alarm verildi Almanya’nın liman kenti Hamburg’u “Nadia” fırtınası vurdu. Şehirde balık pazarı sular altıda kalırken, tren ve feribot seferleri iptal edildi.