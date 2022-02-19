Türkiye Gazetesi

3 yıl önce ilk kez Almanya’da üretilip hizmete sokulan hidrojen yakıtlı çevreci tren, Japonya’da da hizmete giriyor. East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi iş birliğiyle ürettiği tren, Japonya’da ilk kez tanıtıldı.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

Çevreci tren, çatısındaki tanklarda muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesiyle kendi elektriğini üretiyor.

Kendi elektriğini kendi üretiyor.

SAATTE 10 KM. HIZA ULAŞIYOR

Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen treninin Mart ayında test sürüşlerinin başlaması bekleniyor. 2030 yılında ise piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

“SIFIR KARBONDİOKSİT EMİSYONLU”

Japon firmanın “Sıfır karbondioksit emisyonlu" yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor. Japonya'da hidrojenle çalışan yolcu taşıt ve otobüsleri hizmet verebilirken ilgili kanun, trenlerin bu yakıtı kullanabilmesine izin vermiyor.

Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.

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