Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzalaması Donbass'ta sevinçle karşılandı. Açıklamaların ardından Donbass'ta sokağa dökülen halk, bayraklar ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

"NATO VE ABD TALEPLERİMİZİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Donbas’taki krizi diplomatik yolla çözmek için çabaladıklarını ancak taleplerinin görmezden gelindiğini açıklayan Putin, "NATO'nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya'nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass’ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır" ifadelerini kullandı.

Putin kararını verdi: Rusya Donetsk ve Luhansk’ı tanıyacak Putin'in, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinin akabinde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıma kararı aldığı belirtildi.

Putin: Somut bir tehditle karşı karşıyayız Rusya-Ukrayna krizinde gerilim sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu NATO'ya yüklenen Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin savaşı Rusya'ya taşıyacağını söyleyerek "Somut bir tehditle karşı karşıyayız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'!de Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya arasındaki görüşmenin tarihinin belli olduğunu açıkladı.

Kremlin'den açıklama: Putin-Biden görüşmesi için somut plan yok Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi.