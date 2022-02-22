Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında kriz zirveye tırmanırken, batılı devletlerden gelen Rusya'ya yaptırım tehditleri krizin daha da artmasına neden oldu. Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Rusya ile Ukrana arasında savaş riski dünyanın gündeminde. Bölgede savaş riski ve batılı devletlerin yaptırım tehditleri gerilimin artmasına neden oluyor.

Bölgede yaşayan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014 yılında ağır silahlarla Ukrayna yanlısı birliklere saldırı düzenledi.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır ihtilafa neden olan Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

YER ALTI KAYNAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Halk oylamasıyla bölgede ayrılıkçılar aynı yıl 11 Mayıs'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adı altında yönetim oluşturdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır ihtilafa neden olan Donbas bölgesi, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

200 YILDA 15 MİLYAR TON FOSİL YAKIT ÇIKARILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi olarak anılan Donbas bölgesi yaklaşık 6,5 milyon nüfusa sahip. Donbas, uzun süredir Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezi ve önemli bir kömür üreticisi konumunda bulunuyor.

200 yılı aşkın bir süredir bölgeden yaklaşık 15 milyar ton fosil yakıt çıkarıldığı tahmin ediliyor ve son olarak kömür rezervinin yaklaşık 100 milyon ton olduğu düşünülüyor.

MADEN ALANLARI ÇATIŞMALARDA BÜYÜK ZARAR ALDI

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Donbas'taki çoğu büyük zarar aldı ve kapatıldı. 2014'te yaşanan Ukrayna ve Rus destekçi ayrılıkçılar ile yaşanan çatışmalarda da maden alanları büyük hasara uğradı.

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2019 tarihli raporu, ayrılıkçıların elindeki bölgelerdeki en az 300 bin kişi, taşan madenlerden kaynaklanan kimyasal kirlilik nedeniyle tehdit altında olduğunu açıkladı.

Rusya Ukrayna krizinde 10 gün çok kritik Diplomatik çabalar devam ederken ABD, Rusya’nın bu hafta Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürdü. Rusya’nın "tatbikat" dediği askerî hareketlilik ve işgalin önündeki en büyük engel olarak görülen Çin Olimpiyatları bu hafta sonu bitiyor. Bu sebeple önümüzdeki on gün oldukça kritik.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.