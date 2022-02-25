Türkiye Gazetesi

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasın ardından bölgede işgal 2. gününde devam ediyor...

Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

08.40 Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev’de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.

08:20 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuluyor.

07:55 Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti.

07:31 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzetti.

07:22 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye, Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

07:11 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

07:00 Çin'in Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'daki yaklaşık 6 bin vatandaşını tahliye etmek üzere tarifeli uçak seferleri düzenleyeceğini bildirdi.

06:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Rusya'nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30'dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini açıkladı.

05:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.

04:50 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

04:20 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

04:00 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

01:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, genel seferberlik ilan etti. Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Kiev'de patlama sesleri yine başladı | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıplar başladı.. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü bildirildi. İşte dakika dakika savaşın 1. gününde bölgedeki son gelişmeler...