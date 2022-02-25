Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımları belirlemek üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Brüksel'de olağanüstü toplandı. Zirve bitiminde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ikiyüzlü davrandığını ve savaşı seçerek yanlış hareket ettiğini söyledi.

"KESİNLİKLE İKİYÜZLÜLÜK"

Macron, Rusya'nın ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararının birkaç saat öncesine kadar Putin ile Minsk Anlaşmalarının uygulanmasının detaylarını konuştuklarını ifade ederek, "Dolayısıyla burada kesinlikle bir ikiyüzlülük vardı" dedi.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya mali yardım kapsamında ekstra 300 milyon avro taahhütte bulunduğunu ve Rusya'ya karşı AB'nin aldığı tedbirler dışında hükümet seviyesinde de önlemler alınacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"PUTİN SAVAŞI SEÇTİ"

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin kendisinden Putin ile konuşup ateşkes talebinde bulunmasını istediğini ve bunun üzerine Rus lider ile görüştüğünü ifade eden Macron, "Ama gördüğünüz gibi herhangi bir etkisi olmadı çünkü Rusya Devlet Başkanı savaşı seçti" dedi.

Bu krizin Avrupa'nın savunmasında özerklik konusunun önemini gösterdiğini vurgulayan Macron, "Bu konu, son aylarda gündemimizdeydi ancak gelecek aylarda ve yıllarda bu meseleye daha fazla ağırlık vereceğiz. Maalesef Avrupa'nın bir güç haline gelip eyleme geçmekten başka çaresi yok" ifadesini kullandı.

"KREMLİN'İ SORUMLU TUTACAĞIZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerin Rusya'ya karşı ortak hareket edeceğine işaret ederek "Kremlin'i sorumlu tutacağız" dedi.

Rus ekonomisini ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıklarını belirten von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak" ifadesini kullandı. Von der Leyen, önlemlerin ABD, İngiltere, Kanada, Norveç, Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ortaklar ve müttefiklere yakın biçimde koordine edildiğini sözlerine ekledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise zirve toplantısında konuşulan konulardan birinin Avrupa'nın özerkliği ve stratejik bağımsızlığı olduğunu söyledi.

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