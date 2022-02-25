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Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den cevap: Üst düzey müzakereye hazırız
25.02.2022 - 14:35 | Son Güncelleme: 25.02.2022 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Ukrayna lideri Zelenskiy, dün sabah ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulunarak "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." demişti. Zelenskiy'e jet cevap geldi. Putin, "Üst düzey müzakereye hazırız" dedi.
Etiketler : Zelenskiy,Putin,
829518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/829518.aspx
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