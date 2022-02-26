Türkiye Gazetesi

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kiev bombardıman altında! Ukrayna saldırısında 2. gün... Dakika dakika bölgedeki gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 2. gününde Rus bombardımanı sabahın erken saatlerinde başladı. Seferberlik ilan edilen Ukrayna'da, şimdiye kadar 137 asker ve sivilin yaşamını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirildi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Ukrayna-Rusya müzakeresi süreci: Yeri ve zamanı konusunda istişareler devam ediyor Ukrayna ile Rusya arasındagerçekleşecek müzakere süreci ile ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini duyurdu.