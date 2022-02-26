Türkiye Gazetesi

Dün gerçekleştirilen NATO zirvesinde, Rusya’ya karşı önlemler tartışıldı ve Rusya’ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı alındı. Bu kararın ardından ise Rusya’nın başkenti Moskova’da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.

11 BİN KM MENZİLİ BULUNUYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından NATO tarafından toplantı düzenlenerek, Rusya’ya karşı önlemlerin alındığı duyuruldu. Bu önlem ise Rusya'ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı oldu. Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi. Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.

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Rusya'dan Facebook'a erişim engeli Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi 24 Şubat gününden beri devam ediyor. Kuşatma altındaki başkent Kiev’den füze ve çatışma sesleri yükseliyor. Tüm bunlar yaşanırken Rusya, Facebook’a erişim engeli getirdi.

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