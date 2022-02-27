Türkiye Gazetesi

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalına demeç veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın AB pazarına entegrasyonu süreci bulunduğunu hatırlatarak, "Onlar bizlerden biri ve onları içeri almak istiyoruz." dedi.

"PUTİN'E GÜVEN TAMAMEN KIRILDI"

Ukrayna ile AB arasında enerji şebekeleri konusunda da çok yakın iş birliği olduğunu belirten von der Leyen, "Birlikte çok yakın çalıştığımız pek çok konu var." dedi

Von der leyen, Ukrayna'nın zamanla AB'nin bir parçası olacağına işaret ederek, "Onlar bizlerden biri ve onları içeri almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasında olası barış görüşmeleriyle ilgili Von der Leyen, "Tabii ki Ukrayna tarafının barış görüşmelerini kabul etmesi ve Ukrayna tarafı için şartların iyi olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, her zaman barış görüşmelerini savaşmaya tercih edeceklerine dikkati çekerek, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güven tamamen kırıldı ve aşındı." diye konuştu.

AB: Ukrayna'dan 4 milyon kişi sığınmacı olabilir AB, Ukrayna'dan 4 milyon kişinin başka ülkelere sığınabileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

AB duyurdu: Rusya SWIFT'ten çıkarılıyor Avrupa Birliği ve ABD, bazı Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarma kararı aldı.