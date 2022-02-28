Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve yaşanan son gelişmelerin ardından ABD ve Fransa vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: “Artan sayıda hava yolu Rusya'ya giriş ve çıkışlarını iptal ediyor ve çok sayıda ülke hava sahalarını Rus hava yollarına kapattı. ABD vatandaşları, Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmelidir. Ukrayna sınırında devam eden gerilim, ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, Covid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları, terörizm, Rus hükümet güvenlik görevlilerinin tacizi ve yasaların keyfi olarak uygulanması nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin.”

BİR ÇAĞRI DA FRANSA'DAN

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinde artan kısıtlamalar" nedeniyle Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmelerinin tavsiye edildiği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna ile Belarus arasındaki askeri gerginlik nedeniyle Belarus'a seyahatlerin de önerilmediği kaydedildi. Belarus'ta bulunan Fransızlardan da Litvanya, Polonya ve Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla ülkeden ayrılmaları istendiği ifade edilen açıklamada, hava yoluyla Belarus'a gelen Fransızların ülkenin İçişleri Bakanlığından çıkış vizesi alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa, 23 Şubat'ta vatandaşlarına Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'yı da "derhal" terk etmeleri çağrısı yapmıştı.



Fransa, Manş denizindeki Rus gemisine el koydu Fransa, Manş denizi üzerinde yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen Rus gemisin durduklarını duyurdu. Rusya ise Fransa Büyükelçisini çağırarak açıklama talep etti.



Fransa'dan vatandaşlarına ikinci çağrı: Derhal Ukrayna'dan çıkın Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim ve son gelişmeler nedeniyle Fransa, vatandaşlarına derhal Ukrayna'yı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.