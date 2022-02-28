Türkiye Gazetesi

M. EMİN ARVAS

Rusya’nın geniş çaplı işgal harekâtının hızı, Ukrayna ordusunun sert direniş göstermeye başlamasıyla kesildi. Bombardıman altındaki siviller ise bulabildikleri her imkânla ülkeden kaçmaya çalışıyor. Binlerce sivil, Lviv şehrinden trenlerle Polonya’ya kaçtı. Görgü şahitleri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in seferberlik ilan ettiği ülkede yetkililerin, 18 ila 60 yaşındakilerin ayrılmalarına müsaade etmediğini ve onlardan trenlere binen aileleriyle vedalaşmalarını istediklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de işgalin başlamasından bu yana Ukrayna’da 368 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo “Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor” dedi. BM, Ukrayna’da durumun daha da kötüleşmesi hâlinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu.

BİR KADIN ÖLDÜ

Ukraynalılar arasında, Polonya’ya girebilmek için sıfır derecenin altındaki soğukta sınırda 25 saat bekleyenler var. Çıkan arbedede Ukraynalı bir kadın öldü. Romanya ve Slovakya sınırlarında da benzeri görüntüler yaşanıyor. Ukraynalıların Slovakya’ya giriş yaptığı Vysne Nemecke sınır kapısında yaşanan yoğunluk sebebiyle girişler en az 10 saat sürüyor. Slovakya hükûmeti, günde 10 binden fazla Ukraynalının giriş yapması üzerine olağanüstü hâl ilan etti.

Ukrayna Müftüsü İsmailov: Maddi ve manevi bizi destekleyin Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, gazetemize konuştu. Çatışmaların tam ortasında gerçekleşen röportaja üç defa ara vermek zorunda kalan Sait İsmailov, Müslümanlar olarak yaşadıkları Ukrayna’nın parçası olduklarını ifade etti.

AB ülkelerinden Ukrayna'ya 500 milyonluk destek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını açıkladı.