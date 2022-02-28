Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlatılan Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgal girişimi 5. Gününe girdi. Donbas şehrine yönelik başlatılan ilerleyiş başkent Kiev’ kadar ilerledi. Ukrayna’ya yönelik işgal girişimine dünyadan da peş peşe yaptırım kararları geliyor.

İşgalin dördüncü gününde müzakere seçeneği konuşulmaya başladı. Görüşmeler için seçilen adres Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus’ta görüşmelere başlayacağını duyurdu.

10.34: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

10.31: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

10.29: Harkov bölge idaresi başkanı Oleg Sinegubov, 26 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat sabahına kadar yürürlükte olan Harkov’da sokağa çıkma yasağının 1 Mart salı sabahına kadar uzatılabileceğini söyledi.

10.20: Rusya'nın müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, "Ukrayna heyetinin 1.5-2 saat arasında müzakerelerin yapılacağı noktaya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı

10.17: Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında, Berdyansk şehri ve Enerhodar şehrinin Rus ordusunun eline geçtiği bildirildi.

10.16: Rusya Savunma Bakanlığı yine açıklamasında, Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafını da kuşattıklarını ve bölgeyi kontrol altına aldıklarını bildirdi.

09.53:Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

05.10: Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı.

01.03: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın düzenlediği saldırıların son bilançosunu açıkladı. Bakanlık, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktardı.

00.24: Fransa, Rusya ve Belarus'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden "derhal" ayrılmaları çağrısında bulundu.



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