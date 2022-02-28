Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken önceki gün önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin yapılan açıklamada Rus yetkililerin müzakere görüşmeleri için Belarus’a gittiğini açıkladı. Ukrayna tarafı ise Rusya tarafından verilen görüşme süresinin bitiminin ardından teklifi kabul etti.

İKİ ÜLKE ÖN KOŞULSUZ MASADA

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarının ardından müzakere karmaşası da son bulmuş oldu. İki ülke, "ön koşulsuz" olarak görüşme yapmak için anlaşmaya vardı. Dünyanın gözünün çevrildiği görüşme bugün başlayacak.

BELARUS’TAN MÜZAKERE PAYLAŞIMI

Merakla beklenen görüşmenin gerçekleşeceği odanın fotoğrafı Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Belarus Dışişleri Bakanlığı paylaşımının altına "Belarus'ta Rusya- Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" yazdı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna- Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odada her şeyin eşit şekilde konumlandırılması gözden kaçmadı.

UKRAYNA’NIN GÜVENLİK ENDİŞESİ

Ukraynalı yetkililer, güvenlik endişeleri gerekçesiyle görüşmeye gitmeyeceklerini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski'nin görüşmede güvenlik endişelerini dile getirdiği, Lukaşenko'nun ise "Tüm önlemler alındı" dediği belirtildi. Bu görüşmenin ardından müzakerelerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

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