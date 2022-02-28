Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal, birçok Ukraynalıyı ülkesinde hapsederken bazılarının ise başka ülkelere kaçmasına neden oldu. Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaşın içinde mahsur kalan Türk öğrencilerden biri olan Sultan Dikeç, canlı yayında son durumu aktatrırken o anlarda bir patlama meydana geldi.

CANLI YAYINDA, BULUNDUĞU BİNA BOMBALANDI

Yaşadıklarını anlattığı sırada Dikeç'in bulunduğu bina bombalandı. Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, patlamanın olduğu hızla bölgeden uzaklaşırken o anlar anbean canlı yayında ekranlara yansıdı.

Harkov yeniden Ukrayna kontrolünde! Rus askerleri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkov'un, Rus askerlerinden temizlendiği duyuruldu.

Amerikan kargo devleri Rusya sevkiyatlarını askıya aldı Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını duyurdu.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek Rusya'nın Ukrayna üzerine işgale başlamasıyla Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na bu sebeple katılamayacağını duyurdu.