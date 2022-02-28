Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından Putin'e tepkiler çığ gibi artıyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e hemen hemen tüm ülkelerden destek gelirken ülkesi Ukrayna'da kendisini destekleyenlerin oranı ise yüzde 90'a çıktı.

Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde 91'i Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.

UKRAYNA'NIN DOĞUSU VE KIRIM HARİÇ

Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı. Ancak BBC'de yer alan habere göre, Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.

YÜZDE 70'İ RUSLARIN PÜSKÜRTÜLECEĞİNE İNANIYOR

Ankete katılanlara Ukrayna'nın Rus saldırısının püskürtülebileceği sorusu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Zelenskiy'den müzakere yorumu: Bir sonuç beklemiyorum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Belarus'taki müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Zelenskiy, müzakerelerden bir sonuç beklemediğini, fakat yine de denenmesini istediğini belirtti.

Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'ten arabuluculuk talep etti İsrailli bakan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, İsrail Başbakanı Bennett'ten arabuculuk yapmasını talep ettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son açıklama: Planlarını bozduk, saldırıları püskürttük Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin 3. gününde de Başkent Kiev dahil birçok ilde hava saldırıları sürüyor. Tüm dünya gelişmeleri endişeyle takip ediyor.