Türkiye Gazetesi

Ukrayna - Rusya savaşından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, az önce yaptığı açıklamada savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki cezaevlerindeki savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest kalacak ve sıcak noktalarda savaşacak. Zelenskiy, ayrıca Avrupa Birliği'ne katılım için çağrıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Zelenskiy'in açıklamasından satır başları:

AB'YE ÇAĞRI

"Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın. Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz.

"MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILACAK"

Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler."

Ukrayna'da Zelenskiy'e destek oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı Ukrayna'da yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Zelenskiy'e destek geçtiğimiz seneye oranla 3 kat artarak yüzde 90'a çıktı.

Zelenskiy'den müzakere yorumu: Bir sonuç beklemiyorum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Belarus'taki müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Zelenskiy, müzakerelerden bir sonuç beklemediğini, fakat yine de denenmesini istediğini belirtti.