Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna sınırında yer alan özerk bölgelerin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurarak savaşın fitili ateşlendi. Rus ordusunun hızlı ilerleyişiyle başkent Kiev’e kadar ulaşan işgalci ordunun karşısında Ukraynalılar ellerinde silahla sokağa indi.

UKRAYNA SOKAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN BİLLBORDLAR

Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı. İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor. Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti. Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi. İşte o billboardlardan bir kaçı:

"İşgalciler cehennemde yanın"



"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?"



"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun"

“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”