Türkiye Gazetesi

Ukrayna topraklarının Rusya tarafından işgal edilmesi tüm dünyada tepki çekiyor. Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırım kararı alırken, şirketlerden ve çeşitli kuruluşlardan da Rusya’ya yönelik kısıtlamalar gelmekte. En ilginç tepkilerden biri ise Ukraynalı bir denizciden geldi. Ülkesine yönelik saldırılara kızan denizci, internetteki bir videoda gördüğü füzenin, üzerinde çalışmakta olduğu Lady Anastasia süper yatının sahibi Alexander Mikheev'e ait bir şirket tarafından üretildiğini düşündü.

Denizci, yatın makine dairesindeki ve mürettebat odasındaki iki vanayı açtı. Ayrıca kirletici sızıntıları önlemek için yakıt valflerini ve elektriği de kapattı. Ardından mürettebata gemiyi terk etmelerini söyledi. Bu şekilde lüks yatı batırmaya çalıştı. Olay, İspanya'nın Mallorca adasında ultra zenginlerin teknelerini barındıran Port Adriano marinasında yaşandı.

DENİZCİ "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Ukraynalı denizci Pazar günü mahkemede yaptığı açıklamada, diğer mürettebat üyelerine Lady Anastasia'yı tahliye etmeleri talimatını verdiğinde, kendisine “deli” dediklerini söyledi. Ancak denizci, mürettebat üyelerine Ukraynalı olduklarını hatırlatarak, tüm sorumluluğu üstleneceğini belirtti.

Mürettebat üyelerinin ve diğer liman çalışanlarının sızıntıyı durdurma çabalarına rağmen, hasar meydana geldi ve Lady Anastasia kısmen battı. Kendisini tutuklamak için olay yerine gelen görevlilere denizci, “Patronum Ukrayna halkını öldüren silahlar satan bir suçlu” dedi.

Mahkemede denizci, intikam olarak sadece maddi hasar vermek istediğini, gemi sahibine herhangi bir kişisel zarar vermek istemediğini söyledi. Mahkemeye çıkarıldığında hakime “Masumlara saldırıyorlardı. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ve yine yaparım.” şeklinde konuştu. Bu arada, Ukraynalı denizci pazar günü serbest bırakıldı ve neyle suçlandığı belirsizliğini koruyor.

İş adamı Mikheev'e gelecek olursak, Rus devletine ait askeri silah tedarikçisi ve uluslararası silah pazarındaki en büyük oyunculardan Rosoboronexport'un CEO'su. Daha önce Mikheev, hem sivil hem de askeri helikopter üreten Rus Helikopterlerini yönetiyordu. Fiyatı 7 milyon Euro olan Lady Anastasia yatı ise, 2001 yılında inşa edildi ve 48 metre uzunluğundaki lüks yat, beş kabinde 10 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.

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