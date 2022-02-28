Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı düzenlediği işgalin 5’inci gününde Ukraynalıların direnişi devam ediyor. Taraflar bugün masaya oturdu. Tüm dünyanın gözü görüşmeden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda.



Donbas bölgesinden başlayan Rus ordusunun hareketı başkent Kiev’e kadar ilerledi. Çatışma ve bombardıman seslerinin yükseldiği ülkede Ukrayna halkı direniş gösterdi.

Ukrayna’da askerler tarafından yakalanan ve teslim olan bir Rus askerinin yaptığı açıklamanın videosu yayınlandı. Rus askeri ‘tatbikat var’ denildiği için Ukrayna’ya girdiklerini ve savaştan habersiz olduklarını söyledi.



Yayınlanan görüntülerde bazı askerlerin tatbikat olduğu için Ukrayna’ya girdiklerini ve savaş olacağını bilmediklerini söylediği görüldü. Bir asker "Tatbikat var dediler ve o yüzden geldik. Bizi kandırdılar, biz savaşmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna’lı yetkililer, görüntülerin ne zaman çekildiğine dair kesin bilgi vermedi. Kim olduğu ve hangi askeri birlikte Ukrayna'ya geldiği sorulan Rus asker, adını ve bölüğünü söyleyerek, "Biz askeri tatbikat sebebiyle geldik fakat bize yalan söylediler ve ben de şimdi buradayım." dedi.

Bir başka asker de diğer askerin dediklerini doğrulayarak, "Ben de aynı birlikteyim, bize de ilk başta bunun bir tatbikat olduğu söylenmişti. Bunun sonucunda biz zaten cephenin ön saflarındaydık. İnsanlar demoralize olmuşlardı, kimse gitmek istemedi fakat bize 'Siz halkın düşmanı olacaksınız. Bu bir savaş zamanı olduğu için vurulacaksınız.' dediler. Bizi kullanmaya başladılar. En azından bizim birliktekiler savaşmak istemiyor. Eve gitmek istiyoruz, savaşmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Aynı birlikte şoför olarak çalıştığını söyleyen başka bir asker de, "Bana da tatbikat olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Bilmiyorduk, kandırıldık." açıklamasında bulundu.

"KARDEŞİMİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM, SAVAŞTIĞINI BİLMİYORDUM"

Ukrayna'nın tuttuğu Rus askerlerin ailelerine ulaşmayı başaran İngiliz The Guardian gazetesi, kendisini tanıtan Paktishev’in kız kardeşi Yelena Polivtseva'nın, "Kardeşimin yakalandığı görüntüyü gece bana gönderdiler. Tamamen şok oldum. Onun orada savaştığını bilmiyordum." dediğini açıkladı.

RUSYA HENÜZ NET BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı videolar ile ilgili Rusya yönetimi henüz net bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece sadece, "Yoldaşlarımızdan bazıları öldü ve yaralı olarak ele geçirildi. Fakat ortadan kaldırılan Ukraynalı milliyetçilerin sayısı Rusya’nın zayiatından çok daha fazla." açıklamasını yaptı.

Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine billboardlu mesaj Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna’da sivil halk silahlanarak sokağa inerken Ukraynalılar sokaklara astıkları billboardlarla Rus askerlerine tepki gösterdi.

Zelenskiy'den Rus askerlerine çağrı:Silahlarınızı bırakıp gidin ve hayatınızı kurtarın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalin 5. güne girdi. Ukrayna lideri Zelenskiy, az önce yaptığı açıklamada savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı.