Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, hemen hemen tüm ülkeler tarafından tepkiyle karşılaştı ve Ukrayna ordusunun halkla beraber direnişi üzerine işgal girişimlerinin etkisi yavaşladı. Rusya'nın utumu beraberinde yaptırımlarıda getirdi ve Rusya'ya finansal anlamda ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'den yaptırım kararları alındı. Rusya, işgalinin bu sonuçları doğuracağını beklemiyordu ki Rus hükümetine yakın olan bir haber ajansı çok konuşulacak bir haber imza ttı ancak işler beklendiği gibi gitmeyince haber apar topar kaldırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. günündeyken devlete yakınlığıyla bilinen Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Kiev'in 2 gün içinde düşeceğinde yola çıkarak yayımladıkları haberi siteden direkt kaldırıldı.

Ajans, haber haline getirilen makaleyi yayımladıktan sonra sildi ancak İngilizce çevirisi Pakistan merkezli The Frontier Post'ta yayınlandı. Rus yazar Petr Akopov, tarafından kaleme alınan makalede 'Rusya birliğini yeniden kuruyor' başlığı ise dikkat çekti.

'RUSYA KARŞITI UKRAYNA OLMAYACAK'

Makalenin yayımlanan kısmı şu şekilde:

"Gözlerimizin önünde yeni bir dünya doğuyor. Rusya birliğini yeniden kuruyor.1991 trajedisi, tarihimizdeki korkunç bir felaket. Şimdi ise Rus ve Ukrayna ordularına mensup olarak ayrılan kardeşler hala birbirlerine ateş ediyorlar ancak artık Rusya karşıtı Ukrayna olmayacak. Ruslar Büyük Ruslar, Beyaz Ruslar ve Küçük Rusları bir araya getirerek tarihi bütünlüğünü yeniden sağlıyor."

Rusya'da RIA Novosti Haber Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'yı iki gün içinde işgal edeceklerini aynı zamanda kazanacaklarını ele alan bir makale yayımladı ancak Ukrayna'nın gösterdiği direniş Rusları hayal kırıklığına uğrattı ve haber ajansı yayımladığı makaleyi apar topar kaldırdı.

'UKRAYNA YENİDEN KURULACAK'

"Geçici bölünmenin yüzyıllarca sürmesine izin vermiş olsaydık, sadece atalarımızın anısına ihanet etmekle kalmaz, aynı zamanda Rus topraklarının parçalanmasına izin verdiğimiz için torunlarımız tarafından lanetlenirdik. Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözümünü gelecek nesillere bırakmamaya karar vererek, hiç abartısız tarihi bir sorumluluk üstlendi. Ukrayna Rusya'ya döndü. Bu, devletin tasfiye edileceği anlamına gelmez, ancak yeniden düzenlenecek. Yeniden kurulacak ve Rus dünyasının bir parçası olarak doğal durumuna döndürülecek."

'BATI BASKISI HİÇBİR ŞEYE YOL AÇMAZ'

"Rusya üzerinde herhangi Batı baskısı hiçbir şeye yol açmaz. Çatışmanın yüceltilmesinden kaynaklanan kayıplar her iki tarafta da olacak ancak Rusya ahlaki ve jeopolitik olarak hazır. Çok kutuplu dünya sonunda bir gerçeklik var. Ukrayna'daki operasyon Batı'dan başka kimseyi Rusya'ya karşı harekete geçiremez. Çünkü dünyanın geri kalanı çok iyi görüyor ve anlıyor. Bu Rusya ile Batı arasındaki bir çatışma, bu Atlantikçilerin jeopolitik genişlemesine bir cevap, bu Rusya'nın tarihsel alanına ve dünyadaki yerine geri dönüşü anlamına geliyor."

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