Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hem finansal anlamda hem siber anlamda Rusya'ya yaptırım kararları alındı. AB, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya finansal anlamda yaptırımlar uygulanacağını açıklamış ve dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous ise Rusya'da hükümetin ve birçok bakanlığın resmi internet sitelerini hacklemiş ve Rus kanallalrında Ukrayna'da yaşanan savaşı paylaşmıştı.

Tüm bu hamlelerden sonra Rusya atağa geçti ve sosyal medya platformu Rusya merkezli tüm telekom sağlayıcıları, Twitter'ı ülkede tamamen engelledi.

VPN'LE ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR

Ülkede Rus vatandaşları ve Rusya'yı ziyaret edenler, VPN hizmetlerini kullanarak Twitter'a erişebildiği, ancak web sitesine doğrudan ulaşmanın imkansız olduğu öğrenildi.

TWİTTER AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, "Twitter'ın Rusya'daki bazı kişiler için kısıtlandığının farkındayız ve hizmetimizi güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz." denildi.

FACEBOOK'A ERİŞİM KISITLI

Ülkenin telekom düzenleyicisi Roskomnadzor, Meta'nın devlete ait haber kuruluşlarından gelen içeriği kontrol etmeyi ve etiketlemeyi durdurmayı reddetmesinin ardından Facebook'a erişimi kısmen kısıtlamaya başladı.

Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış Rusya'nın haber ajansı RIA Novosti, Kiev’in iki gün içinde düşeceğinden hareketle yapılan haberi internet sitesinden yayımladı ancak savaşın seyri değişince haber direkt kaldırıldı.

Google, Ukrayna işgalini gösteren harita özelliğini kapattı Teknoloji devi Google, Rusya işgali nedeniyle kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bir adım attı. Şirket, Ukrayna’da Google Haritalar tarafından sunulan canlı trafik özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Ukraynalı denizci, Rus patronunun yatını batırdı Ukraynalı bir denizci, Rus iş adamı Alexander Mikheev’e ait “Lady Anastasia” isimli lüks yatı batırmaya çalıştı. Kısmen batan Lady Anastasia’nın sahibi Mikheev, Rus devletine ait bir askeri silah şirketinin başkanı.