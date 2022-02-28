Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan bir hamle geldi. Başbakanı Johnson’ın yarın Polonya ve Estonya’yı ziyaret edeceği duyuruldu. Söz konusu ziyaretlerde İngiliz liderin Polonyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceği aktarıldı.

Johnson'ın ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği belirtildi. Johnson’ın ilerleyen saatlerde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve G7 liderleriyle görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Boris Johnson Ruslara seslendi: Çocuklarınızı kaybedeceksiniz İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, Rus ailelere çocuklarını kaybedeceklerini söyledi.



Boris Johnson uyardı: Ukrayna, Rusya için yeni Çeçenistan olur İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi yeni bir Çeçenistan vakası meydana getirir" dedi.