Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal girişimi 6. güne girdi. Çatışma ve patlama seslerinin yaşandığı bölgede çok sayıda ölü ve yaralı haberleri geliyor. Avrupa ülkelerinden Rusya’ya birçok yaptırım kararı geldi. 6 saat süren müzakereler sonucu taraflar, ateşkes için ikinci tur görüşmeleri konusunda anlaştı. Akşam saatlerindd başkent Kiev'e Rus ordusu tarafından bir füze saldırısı daha düzenlendi.

İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

08:00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.

07:29: Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

07:20 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.

01.07: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.

00.12: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

00.05: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Nükleer savaş bir seçenek değil, dünya Putin'e karşı bir duvar örüyor.

ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek demek ve böyle bir planımız yok.

00.02: Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.