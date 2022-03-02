Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası bir biri ardına yaptırımlara maruz kalmıştı, bunlara iki dünya devi daha eklendi. Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazıları yer aldı.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.



Rusya'ya bir şok da FIBA'dan: Müsabakalara katılamayacaklar Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), bir sonraki duyuruya kadar Rus takımları ve yetkililerinin müsabakalara katılmayacağını bildirdi.

Netflix, Rusya'ya resti çekti Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir tepki de Netflix platformundan geldi. Video platformu, Rus kanallarını yayınlamama kararı aldı. İşte ayrıntıları...

Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyadan tepki çekiyor. Pek çok devlet yaptırım kararı alırken, şirketler ve kuruluşlardan da çeşitli ambargolar bulunuyor. Son olarak YouTube da Rusya'ya karşı bir hamle yaptı.