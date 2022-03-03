Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalin 8’inci gününde, dikkat çeken bir paylaşım geldi. Rus girişimci ve eski bankacı Alex Konanykhin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başına 1 milyon dolar ödül koydu.

PUTIN’İN BAŞINA ÖDÜL KOYDU

Newsweek'te yer alan habere göre Alex Konanykhin, Facebook’tan bir paylaşımda bulunarak, "Putin'i, Rus ve uluslararası yasalara göre bir savaş suçlusu olarak" tutuklamaları için para ödemeye söz verdiğini açıkladı. Konanykhin aynı zamanda paylaşımında, "Bir etnik Rus ve bir Rusya vatandaşı olarak bunu ahlaki bir görev olarak görüyorum" ifadesini de kullandı.

Alex Konanykhin.

“UKRAYNA’YA YARDIMI SÜRDÜRECEĞİM”

Sosyal medya hesabındaki profil resminde Ukrayna ulusal bayrağının sarı ve mavi bir gömlek giyerken görünen Konanykhin, paylaşımında "Ukrayna'ya, Putin'in saldırılarına dayanmaları için yardımını sürdüreceğini" söyledi.

“ÖLÜ YA DA DİRİ”

Rus iş adamı Konanykhin diğer bir sosyal medya hesabında ise "Aranıyor: Ölü ya da diri. Vladimir Putin toplu katliam için" ifadelerinin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Ancak Konanykhin, bu paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı.

Sosyal medya paylaşımı.

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