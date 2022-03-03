Türkiye Gazetesi

CNN TÜRK'te Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat, canlı yayın esnasında Ukrayna-Rusya savaşını takip etmek üzere Lviv'den başkent Kiev'e giden CNN TÜRK ekibinin saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıya uğrayan araçtaki muhabir ve kameramanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bulundukları arabanın lastiklerinin isabet alındığı bildirildi. Söz konusu basın mensuplarının Lviv'e geri döndüğü açıklandı.

LVİV'E GERİ DÖNDÜLER

Hande Fırat'ın canlı yayında aktardığı bilgiler şöyle;

Lviv'den Kiev'e giden CNN Türk ekibinin aracına Kiev yakınlarında ateş açıldı. Aracın lastiklerini isabet aldığı, konvoydaki diğer araçlarla geri dönüyorlar bilgisi var. Ekipte Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı var. Aracın lastiklerine isabet almış, iki lastik patlamış. Konvoyda diğer araçlarla Kiev'e giremeden geri döndükleri bilgisi var.

Konuşan arkadaşımızın söylediği, "Ne yapacaklarını bilmiyorlardı, konvoyla geri dönüyorlardı. Hat koptu. Şimdi Samet'e de Emre'ye de ulaşmaya çalışıyoruz. Editör arkadaşlarımızla yazışıyoruz. Allah korusun ama herhangi bir kötü bir durum var mı yok mu... Belli ki CNN Türk'ten İdris Arıkan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişler. Bugün yola çıkmışlardı. Samet'in İdris ile yaptığı telefon görüşmesinden edindiğimiz bilgi şu an için şu: Araçların lastiklerine ateş açıldığı, konvoyda başka araçların da olduğu ve geldikleri yoldan geri dönmekte oldukları yönünde.

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